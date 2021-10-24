В Италии продлили ограничения на въезд из России

Власти Италии продлили ограничения на въезд из третьих стран, к перечню которых относится Россия. Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения страны Роберто Сперанца, передает ТАСС.

Ограничительные меры будут действовать до 15 декабря. Они предусматривают 10-дневный карантин по прибытии в страну. Также желающие въехать в Италию должны предоставить результаты ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до отправления. Без ограничений въезд в Италию разрешен из стран Евросоюза, а также государств G7 при наличии коронавирусного сертификата.

Регулярное авиасообщение между Россией и Италией было возобновлено в июне 2021 года, однако въезд в страну в туристических целях запрещен. В настоящее время въезд в Италию из России разрешен только для близких родственников граждан и резидентов государств-членов ЕС и Шенгенской зоны, для лиц, постоянно проживающих в Италии, а также россиян по служебной, медицинской, чрезвычайной необходимости или для учебы.

Ранее сообщалось, что итальянское правительство обещало рассмотреть возможность включения людей, привитых российской вакциной «Спутник V» в систему Green Pass (COVID-сертификаты Евросоюза). Как рассказал посол России в Италии Сергей Разов, к таким договоренностям пришел глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с премьер-министром Италии Марио Драги.