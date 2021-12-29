Женщина по ошибке нажала не на ту кнопку и выиграла 3,6 миллиона рублей

Жительница американского города Хейгерстаун, штат Мэриленд случайно нажала не ту кнопку, когда решила воспользоваться автоматом по продаже лотерейных билетов, и разбогатела, сорвав джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

43-летняя женщина зашла в магазин с алкогольными напитками и решила приобрести в автомате билет моментальной лотереи. Она по ошибке нажала кнопку выдачи билета за пять долларов (367 рублей) вместо билета за 20 долларов (1,4 тысячи рублей), который хотела купить изначально.

«Когда билет выпал, я подумала: "Черт". Я обычно не люблю подобные игры, но в этом случае все сработало», — отметила женщина. Дома американка стерла с билета защитный слой и отсканировала его при помощи приложения для смартфона. Она увидела сообщение: «Поздравляем! Вы выиграли 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»)».

«Это было невероятно. Я думала, произошла какая-то ошибка в приложении, и я отсканировала билет опять», — отметила она. Женщина позвала детей, чтобы поделиться с ними радостными новостями.

Часть выигрыша она планирует потратить на ремонт в доме, который недавно купила. Оставшиеся средства женщина собирается положить в банк.

Ранее сообщалось, что житель американского города Солсбери, штат Мэриленд, сорвал джекпот в лотерею благодаря ошибке продавца. Продавец случайно нажал не ту клавишу и распечатал два билета к одному розыгрышу.

