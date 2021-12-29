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Женщина по ошибке нажала не на ту кнопку и выиграла 3,6 миллиона рублей

Женщина случайно купила не тот лотерейный билет и сорвала джекпот

Фото: Maryland Lottery

Жительница американского города Хейгерстаун, штат Мэриленд случайно нажала не ту кнопку, когда решила воспользоваться автоматом по продаже лотерейных билетов, и разбогатела, сорвав джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

43-летняя женщина зашла в магазин с алкогольными напитками и решила приобрести в автомате билет моментальной лотереи. Она по ошибке нажала кнопку выдачи билета за пять долларов (367 рублей) вместо билета за 20 долларов (1,4 тысячи рублей), который хотела купить изначально.

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«Когда билет выпал, я подумала: "Черт". Я обычно не люблю подобные игры, но в этом случае все сработало», — отметила женщина. Дома американка стерла с билета защитный слой и отсканировала его при помощи приложения для смартфона. Она увидела сообщение: «Поздравляем! Вы выиграли 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»)».

«Это было невероятно. Я думала, произошла какая-то ошибка в приложении, и я отсканировала билет опять», — отметила она. Женщина позвала детей, чтобы поделиться с ними радостными новостями.

Часть выигрыша она планирует потратить на ремонт в доме, который недавно купила. Оставшиеся средства женщина собирается положить в банк.

Ранее сообщалось, что житель американского города Солсбери, штат Мэриленд, сорвал джекпот в лотерею благодаря ошибке продавца. Продавец случайно нажал не ту клавишу и распечатал два билета к одному розыгрышу.

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Алиса Дмитриева
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