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Пощупавший грудь спящей попутчицы пассажир оправдал свой поступок инвалидностью

Американец потрогал грудь попутчицы во время полета и пожалел о содеянном

Фото: Robert Penaloza / Unsplash

Американское федеральное бюро расследований начало проверку в отношении мужчины, который во время полета потрогал грудь своей спящей попутчицы. Об этом пишет Daily News.

Отмечается, что инцидент произошел в канун католического Рождества (25 декабря) на борту рейса, следовавшего из Лас-Вегаса в Вашингтон (США). По словам пострадавшей женщины, во время четырехчасового полета она заснула в своем кресле и проснулась оттого, что сидевший рядом попутчик щупал ее грудь.

Как только женщина поняла, что происходит, она закричала и потребовала от мужчины перестать ее трогать. Мужчина убежал в хвостовую часть самолета и до конца полета остался сидеть на другом месте. Пассажир сообщил бортпроводникам, что у него проблемы и он очень сожалеет о содеянном поступке — в свое оправдание американец сказал, что у него инвалидность.

Ранее в августе пассажир самолета, затеявший драку с бортпроводником, был примотан попутчиками скотчем к креслу до окончания рейса. Мужчина также ходил на борту с оголенным торсом и публично домогался стюардесс, трогая девушек за грудь. Отмечается, что после приземления лайнера в аэропорту назначения туриста задержали правоохранительные органы.

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Дарья Рыбак
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