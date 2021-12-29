Названы самые разбогатевшие россияне

Суммарно за год российские миллиардеры разбогатели на 101,39 миллиарда долларов, их общее состояние выросло до 576,72 миллиарда, подсчитал Forbes. Среди тех, кто показал наибольший рост доходов, издание называет основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова и основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук.

Оценка состояния Дурова выросла на 13,81 миллиарда долларов (до 17,24 миллиарда) благодаря размещению облигаций Telegram, что позволило привлечь на рынке 1 миллиард долларов. Стоимость Wildberries увеличил успешный выход на биржу ее главного конкурента Ozon, состояние Бакальчук выросло на 11,92 миллиарда долларов (до 13,02 миллиарда).

На третьем месте по росту состояния расположился промышленник Андрей Мельниченко (25,37 миллиарда долларов), на четвертом и пятом — металлург Алексей Мордашов (29,52 миллиарда) и нефтяник Вагит Алекперов (26,16 миллиарда) соответственно.

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), Бакальчук с начала года потеряла 3,24 миллиарда долларов. Она находится в списке богатейших людей мира на 491-м месте. На первом месте оказался глава Tesla Илон Маск (251 миллиард долларов), далее идет основатель Amazon Джефф Безос (195 миллиардов долларов).

