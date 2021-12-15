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Богатейшая женщина России потеряла три миллиарда долларов

Основатель Wildberries Бакальчук с начала года потеряла $3,24 млрд. в рейтинге BBI
Татьяна Бакальчук

Татьяна Бакальчук. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Богатейшая женщина России, основатель Wildberries Татьяна Бакальчук с начала года потеряла 3,24 миллиарда долларов, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Общее состояние предпринимательницы на 15 декабря составляет 5,85 миллиарда долларов, при этом в начале года ее капитал оценивался в 9,09 миллиарда долларов. Бакальчук находится в списке богатейших людей мира на 491 месте. На первом месте оказался глава Tesla Илон Маск (251 миллиард долларов), далее идет основатель Amazon Джефф Безос (195 миллиардов долларов).

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При этом, по данным Forbes, Бакальчук стала лидером среди всех миллиардеров мира по приросту состояния в 2021 году (плюс 1000 процентов). Издание оценивает ее капитал гораздо выше — в 13 миллиардов долларов. Суммарное состояние российских миллиардеров с начала года увеличилось на 145 миллиардов долларов (плюс 30 процентов).

Ранее бизнес-школа «Сколково» составила рейтинг уважения российских женщин-предпринимателей. На первом месте оказалась Бакальчук, в первую тройку также вошли политик Ирина Хакамада и основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова.

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Мария Строителева
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