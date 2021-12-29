Цены на нефть взлетели

Цены на нефть марки Brent взлетели до уровня выше 80 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На момент написания новости стоимость февральских фьючерсов составляла 79,92 доллара, рост к закрытию предыдущего дня — 1,2 процента.

В ходе торгов стоимость поднималась до отметки в 80,15 доллара. Нефть WTI стоит 77,15 доллара (плюс 1,5 процента), на максимуме 29 декабря фиксировалась цена в 77,36 доллара.

Ранее вице-премьер России Александр Новак отметил, что в 2022 году для России будет комфортной цена на нефть в диапазоне 65-80 долларов за баррель, указав на волатильность рынка. Он пояснил, что, несмотря на продолжающуюся пандемию, спрос на нефть растет.