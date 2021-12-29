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Цены на нефть взлетели

Цены на нефть марки Brent 29 декабря превысили 80 долларов за баррель

Фото: Angus Mordant / Reuters

Цены на нефть марки Brent взлетели до уровня выше 80 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На момент написания новости стоимость февральских фьючерсов составляла 79,92 доллара, рост к закрытию предыдущего дня — 1,2 процента.

Brent от TradingView

В ходе торгов стоимость поднималась до отметки в 80,15 доллара. Нефть WTI стоит 77,15 доллара (плюс 1,5 процента), на максимуме 29 декабря фиксировалась цена в 77,36 доллара.

Ранее вице-премьер России Александр Новак отметил, что в 2022 году для России будет комфортной цена на нефть в диапазоне 65-80 долларов за баррель, указав на волатильность рынка. Он пояснил, что, несмотря на продолжающуюся пандемию, спрос на нефть растет.

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Платон Щукин
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