Лукашенко проговорился о предложениях Путина на неформальном саммите СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Санкт-Петербурге с российским коллегой Владимиром Путиным проговорился об итогах неформального саммита стран СНГ, который состоялся накануне, 28 декабря. Трансляцию встречи на на YouTube вел ТАСС.

«Я положительно оцениваю вчерашнюю нашу... вроде неформальная встреча, а удалось выйти на принципиальные вопросы. Особенно, там где не получалось, где как-то не додумали. Гуманитарные области, связанные с наукой и русским языком и так далее. Приятно удивили все коллеги, которые поддержали ваши предложения по многим гуманитарным вопросам. Я думаю, вы потом со временем сами скажете об этом людям», — сказал Лукашенко.

Президент России в свою очередь положительно оценил встречи в рамках неформального саммита СНГ в Петербурге. «На мой взгляд, вчерашние встречи были очень продуктивными, мы поговорили по целому ряду направлений развития отношений со странами СНГ», — отметил Путин.

28 декабря в Петербурге прошел неформальный саммит СНГ, инициатором которого выступил российский президент. Участие в мероприятии приняли лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В среду Путин отдельно провел переговоры с Лукашенко. Он поблагодарил президента Белоруссии за то, что тот задержался в Петербурге: «Сегодня есть возможность в спокойном режиме, не спеша поговорить о двусторонних отношениях России и Белоруссии».