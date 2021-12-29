Российские полицейские поймали пожилого педофила-эксгибициониста

В Сосновоборске Красноярского края задержан 72-летний мужчина, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки. Об этом в среду, 29 декабря, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По данным следствия, преступление было совершено 3 декабря на улице 9-й Пятилетки. Девочка шла по пешеходной дорожке и заметила неизвестного, который показал ей половой орган, а затем скрылся с места преступления.

После инцидента полицейские и начали поиск злоумышленника: на него была составлена ориентировка и фоторобот. Также сотрудники правоохранительных органов изъяли записи с камер видеонаблюдения. При просмотре одной из них стражи порядка заметили человека, похожего на фоторобот. Мужчину удалось поймать: им оказался местный пенсионер. Пожилой педофил-эксгибиционист полностью признал свою вину и заявил о совершении аналогичных преступлений в отношении детей. На него завели дело по статье 132 («Совершение иных действий сексуального характера») УК РФ. Решается вопрос о помещении его в СИЗО на время следствия.