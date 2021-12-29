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Необычное природное явление на пляже в Анапе удивило пользователей сети

Россияне удивились плотному слою морской пены на пляже в Анапе

В Анапе плотный слой морской пены накрыл пляж — происходящее на побережье Черного моря вызвало удивление россиян. Необычное природное явление попало на видео, его разместил Instagram-аккаунт @i.anapa.24, освещающий жизнь курортного города.

На опубликованных кадрах видно, как береговая линия длиной несколько сотен метров покрыта плотной белой массой. Также можно заметить, что количество пены увеличивается с каждой новой волной, а некоторые куски воздушной субстанции летают на ветру.

Происходящее на пляже поразило пользователей сети. «Настоящая пена морская!», «Природа не перестает удивлять», «Море — волшебное создание природы. Такое разное, но всегда красивое» — писали они.

Другие подписчики предположили, что пена появилась в результате загрязнения Черного моря. «Химия пенится хорошо», «Главное, чтобы это была действительно пена, а не результат высокого уровня органического загрязнения», «Что-то с экологией в море» — отметили юзеры.

Мария Гейн
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