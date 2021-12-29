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Среда обитания

Россиян предложили расселить из опасного фенольного жилья

Депутат Госдумы Ануфриева предложила приравнять фенольное жилье к аварийному

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Депутат Госдумы от Ханты-Мансийского округа Ольга Ануфриева предложила расселять фенольные дома так же, как и аварийные. На заседании думского комитета по бюджету и налогам парламентарий заявила, что это опасное для здоровья жилье нужно включить в новую программу ликвидации аварийных зданий. Об этом сообщает «Российская газета».

Как напоминает издание, фенольные дома строили в 1970-1980-е. Чтобы сократить стоимость строительства, фенолом пропитывали стекловату-утеплитель и стеновые панели. Впоследствии выяснилось, что жить в таких зданиях опасно. Сколько точно их построено в России, пока неизвестно: единой инвентаризации не проводилось. Предполагается, что больше всего фенольных домов в северных регионах страны.

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«Несправедливо не дать возможность переселиться из домов, которые фактически непригодны для жизни, но юридически такими не считаются», — подчеркнула Ануфриева.

Тем временем Минстрой направил в Роспотребнадзор запрос о целесообразности проведения дополнительного обследования многоквартирных домов для выявления предельно допустимых концентраций фенола в воздухе. Также ведомство попросят представить способы приведения таких домов в безопасное состояние.

Фенол — токсичное вещество. По степени воздействия на человеческий организм относится к высокоопасным. При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу, вызывая химические ожоги.

Нина Ташевская
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