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Фигуранты дела о сексуальном насилии в детском доме Петербурга оправданы

Суд признал невиновными фигурантов дела о насилии над воспитанниками детдома Петербурга

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес оправдательный приговор пятерым фигурантам дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В ходе процесса суд не установил в действиях обвиняемых события преступления. Они освобождены из-под стражи в зале заседания сразу после оглашения оправдательного приговора.

Станислава Виноградова, Михаила Елина, Кирилла Покалюка, Павла Прикащикова и Андрея Соловьева обвиняли в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении воспитанников детского дома. Судебный процесс над ними длился четыре года, за это время умер 72-летний Виноградов, работавший в детдоме педагогом.

В апреле 2017 года в Петербурге были арестованы заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника детского дома, а также директор школы при детском доме. Следствие полагало, что с 2005 по 2010 год фигуранты дела систематически насиловали четырех воспитанников 1991-1995 годов рождения. Расследование началось после документального фильма студентки факультета культуры Гуманитарного института профсоюзов. В фильме Екатерины Соболевской «Моя история» 26-летний Яков Яблочник рассказывает о сексуальном насилии, которому он подвергался в детском доме.

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Любовь Ширижик
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