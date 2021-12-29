Во Франции и США зафиксировали рекордный прирост заболевших коронавирусом

На фоне распространения омикрон-штамма коронавируса во Франции и в США зафиксировали рекордный прирост заболевших за сутки с начала пандемии. Об этом сообщает BBC News.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране за день зарегистрировали более 440 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19. При этом отмечается, что озвученные показатели могут быть завышены из-за задержек и путаницы с отчетами в период рождественских праздников.

При этом во Франции сообщили о 179 807 новых заболевших коронавирусом за 24 часа. Министр здравоохранения страны Оливье Веран предупредил, что к началу января прирост заражений может достигнуть 250 тысяч новых случаев ежедневно. О рекордных темпах распространения инфекции заявили также в Италии, Британии, Португалии и Греции.

Ранее сообщалось, что ученые из Южно-Африканской Республики (ЮАР) выявили у переболевших омикрон-штаммом коронавируса повышенный в четыре раза иммунитет к дельте. «Есть все основания полагать, что омикрон-штамм укрепит иммунитет человека по отношению к варианту дельта и снизит его способность повторно инфицировать людей», — заключили эксперты.