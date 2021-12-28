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У переболевших омикроном выявили высокий иммунитет к дельта-штамму

Ученые из ЮАР заявили о повышенном иммунитете к дельта-штамму у переболевших омикроном

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

У переболевших омикрон-штаммом коронавируса выявили повышенный в четыре раза иммунитет к дельте. Об этом заявили ученые из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Алекс Сигал и Хадиджа Хан, передает ТАСС.

«Есть все основания полагать, что омикрон-штамм укрепит иммунитет человека по отношению к варианту дельта и снизит его способность повторно инфицировать людей», — заключили эксперты. По их словам, проведенные исследования доказывают, что у переболевших омикроном пациентов нейтрализация индийского штамма увеличивается в 4,4 раза по сравнению с теми, кто не был инфицирован.

Отмечается, что у большинства граждан ЮАР заболевание, вызванное омикрон-штаммом COVID-19, проходит в легкой форме и не приводит к госпитализации.

Ранее директор крупнейшей в ЮАР медицинской страховой компании Discovery Health Райан Роуч рассказал, что хрипота в голосе часто становится самым ранним признаком заболевания омикрон-штаммом COVID-19. Он отметил, что этот симптом может проявляться еще до того, как у пациента появятся другие, более серьезные признаки заражения.

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Екатерина Андреева
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