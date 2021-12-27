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В ЮАР назвали первые признаки заболевания омикрон-штаммом

Директор Discovery Health назвал хрипоту первым возможным симптомом омикрон-штамма

Фото: Eva Plevier / Reuters

Хрипота в голосе может являться самым ранним признаком заболевания омикрон-штаммом COVID-19, заявил директор крупнейшей в Южно-Африканской Республике (ЮАР) медицинской страховой компании Discovery Health Райан Роуч. Об этом сообщает The Sun.

По его словам, этот симптом может проявляться еще до того, как у пациента могут быть выявлены другие, более серьезные признаки заражения.

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В большинстве случаев хрипота в голосе может сопровождаться першением в горле. Другими признаками инфицирования омикрон-штаммом могут быть сухой кашель, заложенность носа и болезненные ощущения в пояснице, назвал Роуч первые признаки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что исчерпывающих решений о последствиях омикрон-штамма в России пока быть не может, так как информации на данный момент не так много. Он отметил, что в России необходим уровень общественного иммунитета больше, чем сейчас, а для этого остается надеяться на сознательность граждан, которые будут вакцинироваться впервые и прививаться повторно.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для достижения в России общественного иммунитета к COVID-19 нужна стопроцентная вакцинация населения. Она также поблагодарила россиян, которые сознательно привились от коронавируса.

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Дмитрий Сотак
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