Матвиенко заявила о необходимости стопроцентной вакцинации от COVID-19 в России

Для достижения в России коллективного иммунитета к COVID-19 нужна стопроцентная вакцинация населения. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует РИА Новости.

Спикер Совфеда также поблагодарила россиян, которые привились от коронавируса. Она призвала остальных жителей страны вакцинироваться, чтобы достичь коллективного иммунитета.

Помимо этого, Матвиенко оценила ситуацию с коронавирусом в России. По ее словам, эпидситуация не безоблачная, но стабильная.

Ранее Матвиенко обратилась к россиянам из-за распространения омикрон-штамма. По ее словам, важно внимательно отнестись к поездкам в новогодние праздники. Поездки за рубеж — большой риск, потому что туристы могут не вернуться в страну из-за возможных ограничений, считает спикер Совфеда.