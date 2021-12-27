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Матвиенко заявила о необходимости стопроцентной вакцинации от COVID-19 в России

Матвиенко заявила о необходимости вакцинировать от COVID-19 100 процентов россиян

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Для достижения в России коллективного иммунитета к COVID-19 нужна стопроцентная вакцинация населения. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует РИА Новости.

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Спикер Совфеда также поблагодарила россиян, которые привились от коронавируса. Она призвала остальных жителей страны вакцинироваться, чтобы достичь коллективного иммунитета.

Помимо этого, Матвиенко оценила ситуацию с коронавирусом в России. По ее словам, эпидситуация не безоблачная, но стабильная.

Ранее Матвиенко обратилась к россиянам из-за распространения омикрон-штамма. По ее словам, важно внимательно отнестись к поездкам в новогодние праздники. Поездки за рубеж — большой риск, потому что туристы могут не вернуться в страну из-за возможных ограничений, считает спикер Совфеда.

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Анастасия Шейкина
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