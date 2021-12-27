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Матвиенко оценила ситуацию с коронавирусом в России

Спикер Совфеда Матвиенко: ситуация с коронавирусом в России не безоблачная, но стабильная

Фото: Кирилл Брага / Reuters

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Нельзя сказать, что ситуация с ковидом безоблачная, но все-таки она стабильная», — заявила она.

По мнению спикера Совета Федерации, большую роль в стабилизации ситуации с ковидом сыграла активная вакцинация граждан в ноябре и декабре.

При этом, Матвиенко уверена, что для победы над коронавирусом необходима стопроцентная вакцинация взрослого населения России.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что омикрон-штамм распространяется с существенно большей скоростью, чем дельта. Данные об этом были получены ведомством на основании исследований ученых из ЮАР.

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Роман Кирьянов
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