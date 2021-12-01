Матвиенко обратилась к россиянам из-за распространения омикрон-штамма

Матвиенко призвала внимательно отнесись к поездкам на новогодние праздники из-за омикрона

Необходимо внимательно отнестись к поездкам в новогодние праздники из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. С таким обращением к россиянам выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует ТАСС.

Матвиенко назвала большим риском поездки россиян за рубеж и подчеркнула, что туристы могут не вернуться в страну из-за возможных ограничений.

По словам Матвиенко, омикрон-штамм COVID-19 не позволяет прогнозировать эпидемиологическую обстановку на месяц вперед. Помимо этого, в такой ситуации нельзя предсказать возможные ограничения, заявила она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обнаруженный недавно омикрон-штамм коронавируса вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения. Главный санитарный врач подчеркнула, что все существующие в России вакцины эффективны против нового штамма.

Новый штамм COVID-19 под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и других странах. Случаев инфицирования новым штаммом в России не выявлено.