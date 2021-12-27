В Кремле прокомментировали ситуацию с омикроном в России

Исчерпывающих решений о последствиях омикрон-штамма в России пока быть не может, так как информации на данный момент не так много. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«С учетом появления и стремительного распространения нового штамма, наши вирусологи и медики, они, конечно же, работают и пытаются понять грядущие последствия распространения этого штамма», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в России нужен уровень общественного иммунитета больше, чем сейчас, а для этого остается надеяться на сознательность граждан, которые будут вакцинироваться впервые и прививаться повторно.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для достижения в России коллективного иммунитета к COVID-19 нужна стопроцентная вакцинация населения. Она также поблагодарила россиян, которые привились от коронавируса.