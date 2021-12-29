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Умер бывший лидер демократов в сенате США

Экс-лидер демократов в сенате США Гарри Рид умер в возрасте 82 лет
Гарри Рид

Гарри Рид. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В США умер бывший американский сенатор-демократ Гарри Рид. Об этом в своем Twitter сообщил лидер демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чак Шумер.

Он отметил, что политик был для него лидером, учителем и одним из самых дорогих друзей. «Он никогда не забывал, откуда он пришел, и использовал свои бойцовские навыки для бесстрашной борьбы с темы, кто обижал бедных и средний класс», — добавил он.

Рид скончался на 83-м году жизни. С 2004 по 2017 годы он возглавлял демократов в верхней палате американского парламента.

6 декабря сообщалось о смерти бывшего кандидата в президенты, ветерана Второй мировой войны, сенатора-республиканца Боба Доула. Он скончался в возрасте 98 лет. Тогда Президент США Джо Байден в знак уважения распорядился приспустить государственные флаги на всех учреждениях «до захода солнца 9 декабря». Возможной причиной смерти мог стать рак легких, который был диагностирован у политика в феврале 2021 года.

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Марина Совина
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