Британская писательница Джоан Роулинг появится в специальном эпизоде «Возвращение в Хогвартс» в честь 20-летия фильма «Гарри Поттер и философский камень». Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что в картине не стали вырезать архивную запись 2019 года с участием Роулинг. Премьера спецэпизода состоится 1 января на стриминг-платформе HBO Max.

В съемках «Возвращения в Хогвартс» также приняли участие актеры Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Рэйф Файнс, Хелена Бонэм Картер, Гэри Олдман, Том Фелтон и другие звезды «поттерианы».

Ранее, в ходе ежегодной пресс-конференции, президент России Владимир Путин поддержал Джоан Роулинг, отвечая на вопрос о культуре отмены и новой этике. По словам российского лидера, в этом вопросе он придерживается традиционного подхода: «мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина».