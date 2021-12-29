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В Италии освободили подозреваемого в убийстве россиянина

Суд Италии освободил россиянина Бисултанова, подозреваемого в убийстве итальянца Чатти

Фото: Yara Nardi / Reuters

Суд присяжных итальянской столицы Рима постановил освободить россиянина Расула Бисултанова, подозреваемого в убийстве итальянца Никколо Чатти. Об этом сообщает ТАСС.

Уроженец Чечни Бисултанов попал под подозрение итальянских правоохранителей в 2017 году. Тогда он, отдыхая на испанском курорте Льорет-де-Мар, во время потасовки якобы смертельно ранил итальянца. Освобождение гражданина РФ из-под стражи, по сообщениям из зала суда, стало следствием процессуальной ошибки.

Согласно судебному заключению, Бисултанов не находился на территории Италии, когда правоохранительные органы республики вынесли постановление о его предварительном заключении. В тот момент Бисултанов пребывал в Германии. Сообщается, что Бисултанов уже покинул римскую тюрьму Ребиббия. Его семья в настоящий момент проживает во Франции в статусе беженцев.

Ранее стало известно, что в ФРГ вступил в силу приговор россиянину Вадиму Соколову (Красикову), которого немецкий суд признал виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, совершенном 2,5 года назад в Берлине. Согласно вердикту суда, россиянин осужден на пожизненное заключение.

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Николай Чигасов
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