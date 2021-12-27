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Приговор осужденному за убийство в ФРГ россиянину вступил в силу

В ФРГ вступил в силу приговор гражданину России, убившему гражданина Грузии Хангошвили

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

В ФРГ вступил в силу приговор россиянину Вадиму Соколову (Красикову), которого немецкий суд признал виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, совершенном 2,5 года назад в Берлине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Высшего суда Берлина.

«Приговор в отношении 56-летнего гражданина России Вадима К., известного как Вадим С., по делу об убийстве в парке Тиргартен вступил в законную силу. Никто из участников процесса не стал его оспаривать», — заявил чиновник юстиции. Он напомнил, что россиянина осудили на пожизненное заключение.

Приговор Вадиму Соколову был вынесен 15 декабря 2021 года. Берлинский суд отказал гражданину России в праве на досрочное освобождение. Кроме того, судья Олаф Арнольди заявил, что за убийством Хангошвили стоит российское государство, которое поставило цель совершить возмездие.

Гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили убили выстрелом в голову в парке в Берлине 23 августа 2019 года. Убитый — в прошлом полевой командир, воевавший против России во время второй чеченской войны на стороне боевиков Шамиля Басаева.

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Николай Чигасов
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