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В Турции арестовали россиянина с поддельным паспортом

В Турции арестовали гражданина России, его подозревают в связях с террористами ИГ

Фото: Huseyin Aldemir / Reuters

В Турции арестовали предположительно гражданина России узбекского происхождения с поддельным паспортом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По информации агентства, россиянина задержали в аэропорту Анкары. Его подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Личность гражданина на данный момент не раскрывается, других подробностей не приводится.

21 декабря сообщалось, что Нидерланды получили запрос от США об экстрадиции гражданина России Дениса Дубникова, задержанного по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Его задержали в голландской столице в ноябре и заподозрили в связях с хакерами.

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Екатерина Андреева
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