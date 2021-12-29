Фигура 55-летней Синди Кроуфорд на фото в бикини вызвала споры в сети

Американская супермодель Синди Кроуфорд попала в объектив папарацци во время отдыха в Мексике и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

На размещенных кадрах Синди запечатлена на пляже в бикини черного цвета, без макияжа, с распущенными волосами. Известно, что она провела отпуск с семьей в Кабо-Сан-Лукасе.

Читатели издания раскритиковали внешний вид звезды. «Ее лицо и тело выглядят гораздо старше 55 лет», «Ужас. Существует большое количество женщин, которые в свои 50 лет выглядят лучше, чем она. Эта женщина выглядит на 65», «Худая и корявая фигура», «Некрасивая женщина», «Теперь понятно, как она выглядит на самом деле. Все ее отретушированые снимки в Instagram — ложь», — высказывались они.

Однако другие пользователи сети похвалили внешность Кроуфорд: «Невероятно красивая!», «Вот так и должна выглядеть 55-летняя женщина!», «Я восхищаюсь ее красотой и стройностью», «Женщина моей мечты», «Великолепное тело!».

В сентябре Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу Pepsi 1992 года. Манекенщица опубликовала фото, на котором она запечатлена напротив красного автомобиля в белой майке и коротких джинсовых шортах бренда Daisy Duke, в туфлях на высоком каблуке и с банкой газированного напитка в руках. Волосы Кроуфорд распущены, на лице нюдовый макияж, из украшений — крупные серьги-кольца.