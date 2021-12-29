РПЦ примет под свою юрисдикцию 102 священника Александрийского патриархата
Синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил принять под свою юрисдикцию 102 священника Александрийского патриархата из восьми стран Африки по их прошению. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.
Так, в ходе заседания было принято решение не отказывать клирикам Александрийской православной церкви (АПЦ), подавшим соответствующие прошения, в принятии их под омофор Московского патриархата.
Кроме того, синод постановил образовать патриарший экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. Его глава — им назначен архиепископ Ереванский и Армянский Леонид — получит титул Клинский.
В сферу пастырской ответственности Северо-Африканской епархии будут включены, в частности, Египет, Судан, Эфиопия, Эритрея, Джибути, Сомали, Сейшельские Острова, Центральноафриканская Республика, Чад, Ливия, Марокко, Кабо-Верде, Мали, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Сьерра-Леоне, Бенин, а в Южно-Африканской — Южно-Африканская Республика, Лесото, Намибия, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Маврикий, Танзания, Кения, Уганда, Руанда, Бурунди.
РПЦ в 2019 году прекратила всякое общение с Александрийским патриархом Феодором, поскольку последний решил признать неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ) — он сделал это единолично и не выносил вопрос на голосование. Вдобавок РПЦ тогда приняла решение приостановить деятельность представительства Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле.
ПЦУ была создана на объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года, а 6 января 2019-го Константинопольский патриарх Варфоломеей передал ПЦУ томос об автокефалии «новой церкви». В состав структуры вошли в основном представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.