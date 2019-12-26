РПЦ разорвала отношения с Александрийским патриархом

Русская православная церковь (РПЦ) прекратила всякое общение с Александрийским патриархом Феодором, поскольку последний решил признать неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом говорится в постановлении Синода РПЦ, заседание которого прошло 26 декабря в Москве, пишет «Интерфакс».

«Подтвердить невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним», — указано в постановлении.

В РПЦ уточнили, что будет продолжено общение с архиереями Александрийской православной церкви, однако только с теми, кто не поддержал легализацию украинского раскола. Синод напомнил, что патриарх Феодор признал ПЦУ единолично и не выносил этот вопрос на голосование.

Помимо этого Русская православная церковь приняла решение приостановить деятельность представительства (подворья) Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле. Также представительство патриарха Московского при патриархе Александрийском преобразуют в приход РПЦ в Каире.

Александрийский патриарх Феодор принял решение о признании ПЦУ этой осенью. В РПЦ такой шаг назвали противоречащим прежним заявлениям патриарха в поддержку канонической Украинской православной церкви.

В октябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что признание ПЦУ другими церквями несет угрозу православному единству.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года, а 6 января 2019-го Константинопольский патриарх Варфоломеей передал ПЦУ томос об автокефалии «новой церкви». В состав структуры вошли в основном представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Вселенский патриарх снял анафему с их глав в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

В РПЦ «автокефалию» назвали «пустышкой», а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

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