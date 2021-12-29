В СПЧ заявили о невозможности возвращения смертной казни в России

В ближайшее время возвращение смертной казни в России невозможно, это может произойти только из-за приостановки моратория на ее применение. Об этом заявил секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов, реагируя на заявление главы Конституционного суда, передает «Интерфакс».

Он отметил, что Россия и другие страны на это не пойдут. Существуют другие способы наказания опасных преступников, напомнил Точенов.

Однако некоторые преступления требуют более серьезного наказания, заметил секретарь СПЧ. Тем не менее он считает, что общество не должно лишать человека жизни.

Накануне председатель Конституционного суда России допустил возвращение смертной казни. В своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» Зорькин пояснил, что решение КС, делающее невозможным применение исключительной меры наказания в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата смертной казни в будущем.