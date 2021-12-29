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Мать замерзшего насмерть 11-летнего ребенка рассказала о сыне

Мать замерзшего насмерть в Дубне мальчика назвала его необщительным и домашним

Кадр: телеграм-канал «RT на русском»

Мать 11-летнего мальчика, который замерз насмерть в подмосковной Дубне, сразу после его пропажи рассказала о сыне. Она назвала его домашним и необщительным, сообщает Telegram-канал «RT на русском».

«Он вообще мальчик очень домашний: школа — дом. Толком ни с кем не общается, или общается только избранно. К себе не каждого подпустит. (...) Каждый может оказаться на моем месте. Просьба заранее не осуждать», — заявила женщина на видео, которое сняли волонтеры, помогавшие искать ребенка.

Трагедия произошла 27 декабря. По предварительным данным следствия, ребенок поехал в школу на автобусе, вышел на остановке и отправился в район левого берега Дубны. Однако ни в школе, ни дома он не появился. Отмечается, что мальчик учился в учебном заведении для детей с ограниченными возможностями.

Тело ребенка нашли недалеко от реки Южная Канава. Никаких следов насильственной смерти обнаружено не было. По предварительным данным, смерть наступила из-за обморожения.

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Никита Абрамов
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