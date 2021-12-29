11-летний ребенок насмерть замерз в Подмосковье

В подмосковной Дубне насмерть замерз 11-летний мальчик. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, ребенка нашли на улице Программистов вечером 28 декабря. О причинах гибели россиянина данных пока нет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в декабре сообщалось, что в Амурске Хабаровского края трехлетний мальчик гулял на улице раздетым в 40-градусный мороз. Его спас водитель скорой помощи. Он укутал ребенка в теплые вещи, а позже доставил в больницу.

Предварительно установлено, что мальчик находился дома с отцом, входная дверь квартиры была открыта. Ребенок самостоятельно вышел на улицу в минусовую температуру. У него диагностировали общее охлаждение и обморожение обеих стоп.