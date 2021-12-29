Обвиняемого в избиении до смерти двухлетнего малыша россиянина арестовали

В Нижнем Тагиле арестован 23-летний местный житель, обвиняемый в избиении до смерти двухлетнего ребенка сожительницы. Об этом в среду, 29 декабря, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного Комитета России (СКР) Александр Шульга.

По данным следствия, преступление было совершено 19 декабря. Мать ребенка в этот день работала официанткой и попросила своего друга последить за малышом. По словам главы пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, молодой человек ударил ребенка по голове из-за того, что тот мешал ему спокойно отдыхать и смотреть телевизор, однако полиция рассматривает и другие версии. Мальчик с тяжелой травмой головы был госпитализирован 19 декабря в детскую больницу, где спустя неделю скончался.

На первом допросе обвиняемый утверждал, что ребенок сам упал и ударился головой, однако проверка на полиграфе показала, что молодой человек обманывает следователей. После этого мужчина признался, что сам нанес ребенку удар, который стал смертельным. На него завели дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего») УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе МВД, ребенок рос в неполной семье. Его мать ранее была судима по статье 158 УК РФ («Кража») и получила штраф, также женщина привлекалась полицией к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»), в связи с чем ее поставили на профилактический учет.