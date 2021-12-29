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В российском городе заметили танцующую голую куклу

Аниматор в Пермском крае развлек прохожих в костюме голой женщины

В городе Кунгур Пермского края заметили ростовую куклу с оголенной грудью, танцующую на заснеженной улице. Видео было опубликовано в сообществе СВИП Кунгур во «ВКонтакте».

Аниматор двигался под музыку, несмотря на проходящих мимо людей. Пользователи не оценили мероприятие, отписав в комментариях, что увиденное выглядит «некрасиво и отвратно». Кроме того, некоторые указали, что кукольный стриптиз наблюдали дети, и этим стоило бы заинтересоваться полиции. В сети также предположили, что танец — промо-акция фирмы, занимающейся проведением мероприятий.

17 декабря Невеста станцевала стриптиз для мужа во время собственной церемонии бракосочетания и попала на видео. На размещенных в сети кадрах виновница торжества исполняет приватный танец для своего супруга. Она одета в откровенное сверкающее платье с вырезом на спине, который частично оголяет ее грудь и ягодицы. В ролике видно, что мужчина сидит на стуле в центре зала, в то время как женщина танцует перед ним.

Марина Совина
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