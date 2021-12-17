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Стриптиз невесты на собственной свадьбе попал на видео

Невеста станцевала приватный танец для мужа в частично оголяющем ее грудь и ягодицы платье

Кадр: @ImKindaFunny901

Невеста станцевала стриптиз для мужа во время собственной церемонии бракосочетания и попала на видео. На опубликованный в Instagram ролик обратили внимание в Daily Star.

На размещенных в сети кадрах виновница торжества исполняет приватный танец для своего супруга. Она одета в откровенное сверкающее платье с вырезом на спине, который частично оголяет ее грудь и ягодицы. В ролике видно, что мужчина сидит на стуле в центре зала, в то время как женщина танцует перед ним стриптиз.

Пользователей сети удивило поведение невесты и они принялись обсуждать публикацию в Twitter. «Думаю, такое количество народа на свадьбе не было готово к подобному», «Она танцует для своего мужа. Скромность — это термин, созданный мужчиной, который не может похвастаться своей второй половинкой», «Главное, что они правда счастливы», «Я бы не стала гордиться подобным», «Очень здорово, что у них такие свободные отношения!» — высказывались юзеры.

В ноябре стилистка раскрыла непристойную правду о подготовке свадеб. Эшли Риддл (Ashely Riddle) поделилась историей, случившейся во время одного из последних праздников, на которых она работала. По ее словам, за несколько часов до росписи жених изменил возлюбленной со стриптизершей.

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Таисия Косинцева
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