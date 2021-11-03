Стилистка раскрыла непристойную правду о подготовке свадеб

Свадебный стилист раскрыла непристойную правду о подготовке молодоженов к церемониям бракосочетания и удивила пользователей сети. На опубликованные в Instagram ролики обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах Эшли Риддл (Ashely Riddle) поделилась историей, случившейся во время одного из последних праздников, на которых она работала. По ее словам, за несколько часов до росписи жених изменил возлюбленной со стриптизершей. Невеста, в свою очередь, обиделась на него и заперлась в гостиничном номере на четыре часа. Несмотря на произошедшее, пара все равно поженилась.

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На втором видео женщина рассказала, как однажды шафер не пришел на свадьбу своего друга, потому что сел в тюрьму. Кроме того, на другом празднике она видела, как мать невесты перебрала с алкоголем и полезла в драку со своей мачехой.

Подписчиков свадебного стилиста удивили ее истории, и они принялись комментировать их под постами. «Я в шоке. Тебе стоит выпустить сборник своих рассказов. Он станет бестселлером», «Я бы ни за что не вышла замуж за того жениха, который изменил со стриптизершей. Это низко», «Я ни разу не был на свадьбе, но теперь мечтаю там оказаться ради таких историй», «Это очень смешно», — писали они.

Ранее также стало известно, что сын ударил мать тортом по лицу за подвенечное платье на свадьбе. Девушка рассказала, что ее свекровь пришла на свадьбу сына в старом подвенечном платье белого цвета, в котором выходила замуж полтора года назад. Во время праздника жених отрезал большой кусок свадебного торта, подошел к матери и ударил ее по лицу.