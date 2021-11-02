Сын ударил мать тортом по лицу за подвенечное платье на свадьбе

Жених ударил мать тортом по лицу за то, что она пришла к нему на свадьбу в белом платье

Мать жениха пришла на церемонию бракосочетания в свадебном наряде и разозлила невесту. Соответствующий пост появился на Reddit.

Девушка, имя которой не указано, рассказала, что во время подготовки к свадьбе ее свекровь продемонстрировала платье, которое купила для праздника. Невеста сказала ей, что наряд не подходит для церемонии, из-за чего женщина обиделась на нее и пришла на свадьбу сына в старом подвенечном платье белого цвета, в котором выходила замуж полтора года назад.

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Согласно посту, во время праздника жених отрезал большой кусок свадебного торта, подошел к матери и ударил ее по лицу. «Это такая традиция, в рамках которой невеста получает по лицу тортом. Мой муж решил ударить ее и таким образом проучить, раз уж она решила прийти в свадебном платье. В итоге она не обиделась и посмеялась над ситуацией, однако сначала по ней было видно, что она разозлилась», — поделилась девушка.

Пользователи сети раскритиковали поступок молодоженов в комментариях к публикации. «Вы поступили как дети», «Это неуважительно по отношению к матери», «Можно было просто попросить ее переодеться, не стоило так поступать», «Вы просто жалкие», «Бедная женщина», — высказывались юзеры.

В октябре другая невеста разрешила гостям самим выбрать наряд на свадьбу и пожалела об этом. Анонимная виновница торжества объяснила, что не устанавливала дресс-код для приглашенных и разрешила самим выбрать наряд, поскольку хотела, чтобы подруги чувствовали себя комфортно и не тратили деньги на новые наряды. Однако, по словам девушки, вскоре она пожалела о своем решении.