Невеста тайно перешила 50-летнее свадебное платье тети и разозлила родню

Девушка получила в подарок 50-летнее свадебное платье родственницы, перешила его на свой вкус и разозлила семью. Соответствующий пост появился на Reddit.

Анонимная невеста объяснила, что сестра ее отца очень хотела, чтобы она вышла замуж в наряде, в котором она венчалась в 1970-х годах. Девушке не понравился фасон ее платья, и она решила тайно отдать его швее на перекройку. Невеста попросила добавить глубокое декольте и оголить плечи, а также заузить юбку и дополнить ее кружевами.

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По словам девушки, когда она рассказала тете о том, что без спроса сделала с ее платьем, женщина вышла из себя и заявила, что не придет на свадьбу и больше не станет с ней разговаривать. «На самом деле мне было все равно. Мы не очень близки, но теперь все родственники со стороны отца расстроены из-за этой ситуации», — поделилась она.

Пользователей сети разозлил поступок невесты, и они принялись критиковать его в комментариях под публикацией. «Теперь у вашей тети нет одной из самых ценных вещей ее гардероба», «Это же семейная реликвия, как ты посмела испортить ее без спроса владелицы», «Тебе следовало спросить у тети разрешения, прежде чем менять ее платье», «Ты уничтожила памятную вещь», «Ты бессовестная эгоистка. Я бы тоже никогда тебя не простила», — высказывались юзеры.

Ранее в октябре невеста надела на свадьбу платье бабушки 1961 года и растрогала родню. Согласно материалу, в 2016 году 23-летняя Элли Ливинуотер (Allie Livingwater) обнаружила в подвале своей 88-летней бабушки Энн Кук (Anne Cooke) ее подвенечный наряд. По словам героини материала, в тот момент она решила, что наденет его на свою будущую свадьбу.