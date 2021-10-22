Невеста надела на свадьбу платье бабушки 1961 года и растрогала родню

Жительница США надела на церемонию бракосочетания свадебное платье своей бабушки, растрогала гостей и довела до слез родню. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Согласно материалу, в 2016 году 23-летняя Элли Ливинуотер (Allie Livingwater) обнаружила в подвале своей 88-летней бабушки Энн Кук (Anne Cooke) ее подвенечный наряд. По словам героини материала, в тот момент она решила, что наденет его на свою будущую свадьбу.

«Я влюбилась в это платье с того момента, как увидела его. Оно не требовало никаких правок кроме чистки после долгого хранения в подвале с 1961 года. Моя бабушка не могла поверить, что я решила надеть его на торжество. Она хранила его в мешке для мусора, потому что не видела в нем ничего особенного», — поделилась невеста.

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Так, 25 сентября 2021 года Ливинуотер вышла замуж за 27-летнего Тимоти (Timothy). Отмечается, что Кук расплакалась, увидев ее в своем платье. «В этом наряде бабушка выходила замуж за моего дедушку. Я никогда не встречалась с ним, но знаю, что у них был успешный, долгий и счастливый брак. Так что для меня это платье станет символом моих благополучных отношений», — подчеркнула невеста.

Американка добавила, что во время церемонии плакали все гости мероприятия. По ее словам, ее 57-летний отец Джордж Кук (George Cooke) был очень рад увидеть ее в платье, в котором его мать выходила замуж. Она добавила, что все присутствующие на свадьбе делали ей комплименты и говорили, что она совершила прекрасный поступок.

Ливинуотер упомянула, что сэкономила на новом платье две тысячи долларов (140 тысяч рублей). При этом женщине пришлось докупить к образу фату и обруч под юбку, стоимость которых она не уточнила.

Ранее в октябре желание гостьи явиться на свадьбу в свадебном платье разозлило невесту. Анонимная пользовательница платформы разместила пост, в котором описала неприятную историю, связанную с подготовкой к ее свадьбе. По словам девушки, ее подруга по имени Карла, которая вышла замуж полгода назад, озвучила желание явиться на мероприятие в своем свадебном наряде.