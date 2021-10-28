Невеста разрешила гостям самим выбрать наряд на свадьбу и пожалела об этом

Невесту разозлил праздничный наряд, который гостья купила для посещения церемонии бракосочетания. На опубликованный в Facebook пост обратили внимание в Daily Mail.

Анонимная виновница торжества объяснила, что не устанавливала дресс-код для приглашенных и разрешила самим выбрать наряд, поскольку хотела, чтобы подруги чувствовали себя комфортно и не тратили деньги на новые наряды. Однако, по словам девушки, вскоре она пожалела о своем решении.

«Моя подруга показала мне платье, в котором она собирается прийти на свадьбу, мне совершенно не нравится его дизайн. Я его просто ненавижу. Мне очень плохо из-за этого», — пожаловалась автор публикации. Кроме того, в своем посте она назвала вещь приятельницы уродливой.

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Пользователи сети раскритиковали поступок невесты в комментариях под постом. «Ты сама устанавливала правила. Не стоит теперь жаловаться», «Ты ужасная подруга», «Я не думаю, что стоит говорить свое мнение подруге», «Мы в 2021 году, пусть люди надевают то, что им нравится», «Как ты можешь так говорить и называть себя ее подругой?» — высказывались они.

В то же время другие комментаторы подержали девушку. «Скажи ей, что тебе не нравится платье, и дай ей возможность купить новое, пока еще есть время», «Зато ты на ее фоне будешь выглядеть еще лучше», «Я уверена, что ее платье можно легко вернуть. Пусть выберет новое», «Я бы на твоем месте сказала ей правду, в этом нет ничего постыдного», — писали они.

Ранее в октябре невеста тайно перешила 50-летнее свадебное платье тети и разозлила родню. Она объяснила, что сестра ее отца очень хотела, чтобы она вышла замуж в наряде, в котором она венчалась в 1970-х годах. Девушке не понравился фасон ее платья, и она решила тайно отдать его швее на перекройку. Невеста попросила добавить глубокое декольте и оголить плечи, а также заузить юбку и дополнить ее кружевами.