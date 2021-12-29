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Теща и зять спрятали тело задушенной ими россиянки в болоте и получили срок

Теща и зять из Челябинской области получили срок за убийство родственницы

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В Челябинской области теща и зять приговорены к 16 и 15 годам соответственно за убийство россиянки. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает URA.ru.

Как установил суд, жительница города Каслей рассказала своему зятю о конфликте своей дочери с родственницей и попросила ее убить. В итоге жертву задушили электрошнуром, а позже вывезли на болото, где и утопили. Прежде чем тело жертвы бросили в болотную жижу, мужчина пожелал убедиться, что она мертва, и нанес ей несколько ударов по голове и шее.

Тело обнаружили спустя пару месяцев. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») и вскоре подозреваемые были задержаны. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, а его теща отрицала все обвинения и заявляла об оговоре.

Ранее 29 декабря сообщалось, что в Архангельске задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки и краже у нее денег.

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Владимир Седов
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