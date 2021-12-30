«Аэрофлот» объявил новогодний розыгрыш бесплатных авиабилетов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила традиционный новогодний розыгрыш сертификатов на бесплатные авиабилеты в любую точку маршрутной сети туда и обратно. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на заявление пресс-службы авиаперевозчика.

Лотерея пройдет на тех рейсах, которые отправятся 31 декабря 2021 года, а в полночь будут находиться в воздухе. «В розыгрыше смогут принять участие все пассажиры 20 внутренних и международных рейсов “Аэрофлота”», — уточнили в авиакомпании.

Таким образом, принять участие в акции смогут пассажиры самолетов, следующих в Нью-Йорк, Пхукет, Бангкок, Салоники, Каир, Коломбо, Стамбул, Майами, Пунта-Кану, Мале, Дели, Ереван и Нурсултан. Среди внутрироссийских направлений лотерея будет проводиться на рейсах в Иркутск, Сургут, Сочи, Новосибирск, Красноярск и Астрахань. Воспользоваться билетом можно будет в течение всего 2022 года.

Ранее в декабре в преддверии новогодних праздников «Аэрофлот» предложил клиентам подарочные сертификаты, которыми можно оплатить путешествие своим родным, близким, друзьям или коллегам. Его можно оформить на любую сумму, начиная от 5000 рублей и заканчивая 10 миллионами рублей.