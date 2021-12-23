«Аэрофлот» предложил клиентам подарочные сертификаты

Накануне праздников «Аэрофлот» предложил подарочные сертификаты, которыми можно оплатить путешествие своим родным, близким, друзьям или коллегам.

Сертификат можно оформить на любую сумму, начиная от 5000 рублей и заканчивая 10 000 000 рублей.

Сертификата с минимальным номиналом хватит, к примеру, на билет из Москвы в Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Сочи или Самару. Если же сумма на счету будет больше, обладатель подарка может отправиться в любую точку мира, куда летает «Аэрофлот».

Кроме того, оплатить сертификатом можно не только билет, но и дополнительные услуги: например, полетную и медицинскую страховку, меню на заказ, выбор места в самолете, сверхнормативный багаж и даже поездку на Аэроэкспрессе.

Приобрести сертификат можно в специальном разделе на сайте «Аэрофлота». Сертификат будет виртуальным и сразу придет на электронную почту. Срок действия сертификата – один год с даты покупки.