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«Аэрофлот» предложил клиентам подарочные сертификаты

«Аэрофлот» предложил подарочные сертификаты, ими можно оплатить путешествие или услуги

Накануне праздников «Аэрофлот» предложил подарочные сертификаты, которыми можно оплатить путешествие своим родным, близким, друзьям или коллегам.

Сертификат можно оформить на любую сумму, начиная от 5000 рублей и заканчивая 10 000 000 рублей.

Сертификата с минимальным номиналом хватит, к примеру, на билет из Москвы в Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Сочи или Самару. Если же сумма на счету будет больше, обладатель подарка может отправиться в любую точку мира, куда летает «Аэрофлот».

Кроме того, оплатить сертификатом можно не только билет, но и дополнительные услуги: например, полетную и медицинскую страховку, меню на заказ, выбор места в самолете, сверхнормативный багаж и даже поездку на Аэроэкспрессе.

Приобрести сертификат можно в специальном разделе на сайте «Аэрофлота». Сертификат будет виртуальным и сразу придет на электронную почту. Срок действия сертификата – один год с даты покупки.

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Татьяна Романова
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