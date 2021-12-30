Блинкен обсудил сдерживание «агрессии» России с главами МИД Франции и Британии

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил сдерживание «агрессии» России против Украины с главами МИД Великобритании, Германии и Франции Элизабет Трасс, Анналеной Бербок, и Жаном-Ивом Ле Дрианом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора главы МИД подтвердили готовность взыскать с РФ высокую цену в случае реализации приписываемых ей замыслов.

«Они обсудили важность продолжения координации для сдерживания любой российской агрессии против Украины и подтвердили консенсус среди союзников и партнеров в отношении организации масштабных последствий и взыскания суровой цены с России за подобные действия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Блинкен обсудил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским усилия, направленные на мирное разрешение конфликта в Донбассе. Дипломат подтвердил «непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях наращивания военного присутствия РФ на границе Украины».

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Москва подчеркивает, что не имеет никаких агрессивных намерений. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.