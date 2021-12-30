В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести в России налоговый вычет при покупке автомобиля. Соответствующее письмо направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает RT со ссылкой на копию документа.

В своем послании Орлов напомнил, что по налоговому законодательству каждый россиянин имеет право один раз воспользоваться налоговым вычетом до двух миллионов рублей при приобретении недвижимости, вернув себе в виде уплаченных налогов 13 процентов с этой суммы — до 260 тысяч рублей. Он отметил, что эта мера является весомый в вопросе материальной государственной поддержки граждан при покупке квартиры или дома.

При этом, указал Орлов, при покупке автомобиля подобный налоговый вычет не предусмотрен, хотя его наличие имеет большое значение для многих категорий граждан. Он предложил Минтруду оценить целесообразность введения налогового вычета в размере до одного миллиона рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой россиянин мог бы единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тысяч рублей.

Ранее ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров предупредил россиян о новом налоговом вычете на занятия спортом, который можно получить с 1 января 2022 года. По его словам, граждане смогут вернуть до 15,6 тысячи рублей. Причем право на вычет имеет любой гражданин, который достиг 18 лет, и платит НДФЛ.