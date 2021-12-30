Пытавшаяся провезти ножи в необычном месте туристка попалась в аэропорту

Американская туристка, имя которой не раскрывается, попыталась провезти ножи в необычном месте — в плюшевой игрушке — и попалась в аэропорту в США. Подробности произошедшего публикует телеканал Fox 8.

Инцидент произошел в понедельник, 27 декабря. Жительница Нью-Йорка со своим 9-летним сыном возвращалась домой из Филадельфии — при сканировании их багажа сотрудники таможни заметили в игрушке ребенка предметы странной плотности. Они распороли шов на спине плюшевого медведя в костюме Дарта Вейдера и обнаружили два ножа.

В управлении транспортной безопасности отметили, что женщине грозит наказание за попытку пронести ножи в самолет. «Это хороший пример того, почему мы не можем быть уверены, что такие невинные на первый взгляд предметы, как детская игрушка, не представляют опасности», — заявил директор Федеральной службы безопасности аэропорта Филадельфии Херардо Сперо (Gerardo Spero).

Ранее в сентябре россиянин попытался провезти наркотики в двойном дне сумки и был арестован. Инцидент произошел в аэропорту в Турции. При сканировании багажа одного из пассажиров рейса авиакомпании Pegasus Airlines сотрудники таможни заметили в сумке подозрительные предметы.