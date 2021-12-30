«Аэрофлот» разыграет бесплатные авиабилеты на новогодних рейсах

На рейсах, которые вылетают 31 декабря и в полночь по московскому времени будут находиться в воздухе, «Аэрофлот» проведет традиционный розыгрыш билетов. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Победители розыгрыша получат сертификат на бесплатный перелет экономклассом в любую точку маршрутной сети авиакомпании и обратно. Воспользоваться сертификатом можно будет в течение 2022 года.

В розыгрыше смогут принять участие все пассажиры двадцати внутренних и международных рейсов «Аэрофлота», перечень которых представлен на сайте авиакомпании.

Розыгрыш сертификатов проводится ежегодно, акция пользуется популярностью у пассажиров авиакомпании.

