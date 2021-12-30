Парень необычно отомстил религиозной семье за навязывание веры

Пользователь Reddit с ником @Ch3m1cal420 поделился историей, как необычно отомстил семье за навязывание религиозных взглядов. Парень рассказал, что на Рождество подарил родителям и брату книги об атеизме. Многие юзеры одобрили поступок автора, сочтя поведение его семьи неуважительным.

По словам пользователя, он вырос в достаточно религиозной семье, но стал атеистом во время учебы в колледже. Юзер отметил, что уважительно относится к чужой вере, если она не вредит окружающим людям. Однако близкие парня не смогли смириться с его мировоззрением: они пытаются всеми способами вернуть его в христианство. «Каждый год на Рождество они дарят мне какую-нибудь религиозную книгу <...>. Я неоднократно просил их перестать принуждать меня к своей вере, но они вот уже десять лет игнорируют мои просьбы», — пожаловался герой истории.

Юзер рассказал, что в отместку близким решил подарить им на Рождество книги, критикующие религию. Он вручил родителям и брату работы Ричарда Докинза, Кристофера Хитченса и Грега М. Эпштейна. Его близкие, распаковав подарки, выглядели рассерженными. «Мой отец сказал: "Что на тебя нашло, что ты купил нам эти кощунственные книги?" Легко представить, как они были потрясены от внезапного осознания, когда я, в свою очередь, спросил: "Значит, вам не нравится, когда я пытаюсь навязать вам мое мировоззрение?"» — добавил парень.

Рассказчик отметил, что также отдал близким их настоящие подарки на Рождество. «Надеюсь, они выучили урок, но я больше не буду молчать», — заявил он.

В комментариях многие пользователи сайта восхитились поступком @Ch3m1cal420. «Крутой ход. И замечательно, что ты все равно подарил им и другие подарки», — высказался юзер. По мнению пользователей, месть парня была оправдана. «Отлично сыграно. Я католик и никогда не навязываю другим людям мои взгляды», — написал другой комментатор. Многие также одобрили идею парня, потому что он неоднократно просил близких перестать навязывать взгляды.