В США одобрят бустерные прививки для подростков

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США в начале 2022 года собирается одобрить применение бустерных прививок от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, регулятор собирается принять соответствующее решение уже на следующей неделе, 3 января. Кроме того, медики намерены разрешить применение бустерной дозы вакцины для детей от 5 до 11 лет с ослабленной иммунной системой.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что в стране с начала пандемии COVID-19 было выявлено около 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусом в возрастной категории от 12 до 15 лет, 246 подростков этого возраста умерли от последствий заболевания.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса сообщил, что в США зафиксировали максимальные суточные показатели распространения коронавирусной инфекции за все время с начала пандемии COVID-19. 28 декабря в стране зафиксировали 254 496 новых случаев заражения.