В Брянске открылась выставка об Александре Невском

В художественном музее в Брянске открылась выставка о святом князе Александре Невском. Об этом сообщает информационное агентство «Стрела».

Экспозиция «Святoй Благовeрный Князь Алeксандр Нeвский — небeсный покpовитель pусских имперaторов» посвящена 800-летию со дня рождения легендарного полководца. Часть выставки посвящена процессу создания благотворительных учреждений в честь святого благоверного князя.

«Я действительно очень ценю тех, кто интересуется своей историей, кто любит и ценит свою большую и малую Родину. От имени губернатора Александра Богомаза хочу поприветствовать всех вас на этой выставке и сказать самые главные слова от моего имени — любите Родину, цените близких, уважайте родителей, и пусть Новый год принесет вам только самое хорошее!» — заявила на открытии выставки врио заместителя губернатора Брянской области Татьяна Кулешова.

Уточняется, что на экспозиции есть интерактивный стол, который позволяет приближать изображения и текст. Выставка будет работать в течение месяца.