Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Брянске открылась выставка об Александре Невском

В художественном музее в Брянске заработала выставка о святом князе Александре Невском

Фото: РИА Стрела

В художественном музее в Брянске открылась выставка о святом князе Александре Невском. Об этом сообщает информационное агентство «Стрела».

Экспозиция «Святoй Благовeрный Князь Алeксандр Нeвский — небeсный покpовитель pусских имперaторов» посвящена 800-летию со дня рождения легендарного полководца. Часть выставки посвящена процессу создания благотворительных учреждений в честь святого благоверного князя.

«Я действительно очень ценю тех, кто интересуется своей историей, кто любит и ценит свою большую и малую Родину. От имени губернатора Александра Богомаза хочу поприветствовать всех вас на этой выставке и сказать самые главные слова от моего имени — любите Родину, цените близких, уважайте родителей, и пусть Новый год принесет вам только самое хорошее!» — заявила на открытии выставки врио заместителя губернатора Брянской области Татьяна Кулешова.

Уточняется, что на экспозиции есть интерактивный стол, который позволяет приближать изображения и текст. Выставка будет работать в течение месяца.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Подсчитана стоимость новогоднего подарка от Лукашенко для Путина
Переехавшая из России в США блогерша развеяла популярный миф об американцах
Российским компаниям разрешат платить налоги по-новому
Дождь из белых окуней прошел в американском городе
Звезду поп-MMA депортировали из России
Украинcкий священник попросил прихожан не умирать зимой
Кадыров раздал бойцам автомобили Mercedes и миллионы рублей
Российского автогиганта вернули из зарубежного офшора в страну
Убийство беременной россиянки раскрыли спустя 12 лет
Российские шлагбаумы оказались источником киберугрозы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter