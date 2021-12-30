Вирусолог рассказал о защите от коронавируса у ряда россиян

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, кандидат медицинских наук Павел Волчков заявил, что дельта- и омикрон-штаммам коронавируса становится сложнее распространяться среди людей, которые никогда не заражались инфекций. Это связано с иммунологической защитой от COVID-19, пишет URA.RU.

Врач объяснил, что у ряда россиян наблюдается иммунологический буфер — некая защита от заражения дельта- и омикрон-штаммом коронавируса. Он присутствует у не болевших COVID-19 людей, «которые каким-то образом два года могли находиться в этом иммунологическом буфере». Такая защита сформировалась благодаря перенесшим болезнь людям, «которые за счет собственного иммунитета обеспечили им такую неприкосновенность».

Клочков рассказал, что дальнейшая заболеваемость коронавирусом среди неболевших и невакцинированных россиян зависит от тех, кто уже столкнулся с инфекцией. Поэтому последним нужно перенести инфекцию повторно в продуктивной фазе или распространять достаточное число вирусных частиц.

«Тут все зависит от дозы. Очевидно, что для не переболевших и омикрон, и дельта будут представлять проблему, но вопрос, как они с ними встретятся, потому что они за два года каким-то чудом умудрились избежать вируса», — отметил ученый.

Специалист предположил, что не более 10-15 процентов россиян ни разу не болели коронавирусом. По его словам, такие случаи наблюдаются в любую пандемию. «Даже в самые заразные инфекции 100 процентов переболевших не бывает», — заключил он.

Ранее вирусологи Александр Бутенко и Петр Чумаков назвали способ защититься от омикрон-штамма коронавируса. По их мнению, избежать заражения этой мутацией COVID-19 позволяет коллективный группоспецифичный иммунитет.