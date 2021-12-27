Назван способ защититься от омикрон-штамма коронавируса

Профессор, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко и вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков в интервью URA.RU рассказали, какой механизм в организме поможет избежать заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Бутенко рассказал, что сочетание различных генотипов вируса формирует у людей коллективный группоспецифичный иммунитет, который способен оградить от нескольких вариаций инфекции одновременно. Этот механизм вирусолог назвал способом защититься от омикрон-штамма COVID-19.

«Люди могут встречаться не один раз, а два раза, и не с одним каким-то вариантом коронавируса, а с двумя и тремя в течение какого-то периода. Это будет обеспечивать коллективный иммунитет наряду с вакцинацией. И будут создаваться группоспецифические иммунитеты, защищающие от разных вариантов», — подчеркнул вирусолог.

С мнением коллеги согласился Чумаков. Он добавил, что S-белок у омикрона изменился настолько, что его хуже узнают антитела, формирующиеся после вакцинации. Однако кроме этого вида белка вирусы обладают рядом других антигенов, которые образуются после перенесенной болезни.

«Поэтому, когда он сталкивается с омикроном, то он уже защищен, потому что другие антигены начинают работать. Это группоспецифический иммунитет, он относится ко всей группе антигенов, которые присутствуют в коронавирусе», — заключил Чумаков.

Ранее Бутенко назвал два сценария завершения пандемии коронавируса. По его мнению, срок ее окончания зависит от иммунной прослойки населения и мутагенности COVID-19.