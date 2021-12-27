Вирусолог назвал два сценария завершения пандемии коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко назвал два сценария завершения пандемии коронавируса в беседе с «Известиями».

По его словам, срок окончания пандемии будет зависеть от иммунной прослойки населения и мутагенности вируса. Он отметил, что инфекция имеет высокую способность к мутациям, однако такие процессы не всегда приводят к усилению патогенности вируса. Он пояснил, что иногда мутации работают на ослабление вируса.

«Науке известны случаи лишения свойств патогенности вируса в результате мутаций. Не исключено, что по такому же сценарию пойдет и COVID-19», — подчеркнул Бутенко.

Специалист добавил, что второй возможный сценарий окончания пандемии коронавирусной инфекции заключается в том, что вирусу не останется места для жизни. Чем больше людей перенесет COVID-19 или вакцинируется, тем меньше у инфекции останется места для размножения и мутаций.

Ранее вирусолог Александр Семенов заявил, что симптомы омикрон-штамма принципиально ничем не отличаются от стандартной коронавирусной инфекции. Температура, кашель и головная боль характерны для этого штамма, как и для других. При этом вирусолог отметил, что от омикрона «ни рога не вырастают, ни хвост».